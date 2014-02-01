萨维奇：转会大门后的秘密

Image caption 萨维奇畅谈当年转会心得

BBC球评人士萨维奇曾效力过曼联、莱斯特城、伯明翰、布莱克本和德比郡。他在采访时透露当年转会期的点点滴滴。

薪水

“我当时正效力伯明翰，踢得很好，年薪大约100万。我知道布莱克本想要我，埃弗顿也希望签我。”

“当时的情形就是：伯明翰想留我，另外两家英超俱乐部追我，我前途无量。”

萨维奇坦言：永远都要往更高的天空飞翔，无论如何，一直高飞。

接下来就是等电话了。

“你的经纪人会给你打电话，他说‘这是我给你搞定的。’然后你可以做决定。布莱克本给我2.5万的周薪，我当时都30岁了，还能拿到2.5的周薪！”

“我把电话一放下，就满屋子的上窜下跳，我简直不敢相信。”

体检

“然后就是去体检。”萨维奇说。

“在布莱克本的体检要两天时间，你要做全身扫描，包括膝盖和关节的X光扫描，查看是否有骨质损伤。”

“然后要进行血液检测还有肌肉力量测量。因为他们要花3百万英镑买下球员，还要支付你工资，肯定要确保球员身体处于绝佳状态。”

“通过体检的时候，长舒一口气——你至少知道自己身体健康没问题。不仅因为有高薪回报，还有全面免费的医检保证。”

家庭

萨维奇认为转会不单单关系到球员的职业生涯，还涉及家人和生活，有太多的事情需要考虑。

“你的妻子会不会喜欢新环境？你能否得到球迷支持？在一家俱乐部效力6，7年，你的生活，朋友圈，孩子的学校都在那里。一旦前往新的俱乐部，一切都要从头开始。”

“但是你很幸运，你进出俱乐部，有自己的社交圈。但是你老婆和孩子们不认识周围的人，对他们来说很艰难。”

住房

迁居也是转会之后必须操心的因素。

“你搬家了，周围的邻居都知道有个球星搬进来了。我搬家的时候，房子外面好多人观望。我心想：他们怎么知道我搬到这里啊？”

“作为一个英超球员，你是否租房？很多海外球员都不会买房，你不知道在这里呆多长时间。”

“有时我妻子会说：‘我不会搬到那儿去的。’我当时转会德比郡。但是后来我们安定得很好，至今没有离开。但是她当时真不想走。”

队友

对于萨维奇来说，他最担心的就是结识新队友。

球员时期的“野人”萨维奇以脾气火爆，言语粗狂著称。

“我当时是个蠢蛋，”他说，“冒犯了很多球员。”

在还没有加盟布莱克本时，萨维奇曾对斯蒂芬·里德说：“我要来抢你的位置了。”

他说：“签约布莱克本后，我去到更衣室，里德就坐在里面，他踢得很好。我当时真是担心疯了。”

“就像学生报道第一天一样：我该坐哪里？我的柜子是哪个？我坐他旁边，他会喜欢我吗？”

“这些都是萦绕在你脑海里的事情。”

（编译：犁力 责编：立行）