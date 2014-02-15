穆伦斯丁：老板按下紧急键

Image copyright AP Image caption 穆伦斯丁在担任富勒姆主帅仅仅75天就被解职

穆伦斯丁在富勒姆战平曼联，小负利物浦之后被老板炒了鱿鱼，这位荷兰人刚一下课就被前拜仁主教练马加特取而代之。穆伦斯丁在接受BBC采访时认为俱乐部老板在极度恐慌的情况下按了紧急键。

穆伦斯丁说：“我很意外，很失望，还很沮丧。我接任的时候，马丁·约尔离开，这当然不是最好开局，你只能手握一副不是自己的牌开打。”

富勒姆在冬季转会时签约了希腊射手米特罗格鲁和埃弗顿后卫海廷加，还租借到了霍特比和邓普西，穆伦斯丁希望借此机会重振球队，然而就在转会窗关闭后的两个星期就意外扫地出门。

“我们在冬季转会市场做得非常非常好，但是没有得到什么时间，我认为对曼联和利物浦时我们表现得很好，还有12场比赛，有足够的分数可以捞。如果时间足够，我相信我们有机会翻盘的。”

在问及什么时候老板是否提醒穆伦斯丁时间到了的时候，这位前曼联助理教练称他什么消息也没有收到。

穆伦斯丁说：“我什么也不知道，我只知道老板们极度恐慌，担心富勒姆降级。但是他们那种心态恐怕十场比赛之前就有了。我知道富勒姆排名垫底，但是如果你现在排名第十，输掉剩下的12场比赛，依然会降级的。”

“然而他们因为恐惧，按下了紧急键。我当时的情况是必须先把别人留下来的乱摊子收拾好了，才能打造我自己的球队。”

记者表示：富勒姆请穆伦斯丁做主帅的时候，同样是按下紧急键手段。穆伦斯丁那时信心满满，但是短短75天后就被解职。

在问及是否损害这位教练信誉时，穆伦斯丁说：“是的，我们此前是从长远角度讨论的，我的时间太少了。”

“在对曼联和利物浦时，我就开始尝试改变。我了解我们的实力，我只需要加以打造，就能够重新回到漂亮足球的轨道，我们球员有实力做到的。”

记者问：“我知道富勒姆在冬季转会时签约了不少球员，新主帅上任未必会重用。”

穆伦斯丁说：“那是他们（老板）的责任，如果他们考虑清楚的话，就应该在转会之前作出决定。”

“我与老板的关系一直都很好，得到不少支持，我们对话积极。但是这个决定有些意外。”

（编译：犁力 责编：友义）