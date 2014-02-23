佩莱格里尼道歉：不是我的本意

Image caption 佩莱格里尼公开表示道歉，不过恐怕仍然面对欧足联禁赛的处罚。

曼城在本周二的冠军杯联赛中主场0:2负于巴塞罗那。赛后蓝军主帅佩莱格里尼称裁判主导了比赛。

然而欧足联对“工程师”的言行进行调查，并将对其进行处罚。这位智利人最近公开表示道歉。

他说：“这场比赛我们输了， 沮丧又气愤。”

“我也许说了些什么，但都不是我的本意。我想要道歉。”

“但是我要澄清的是：我没有严重指责任何人，没有指责裁判，没有指责欧足联，任何人都没有。”

“我说裁判决定了比赛是因为纳瓦斯被犯规对方没有被判罚，这发生在德米凯利斯红牌罚下之后。我不是说他是一位低水平裁判，他不诚实，所以不应该在欧足联执罚。所有欧足联的裁判官员都是好裁判。”

欧足联将在本月28日公布对佩莱格里尼的处罚结果，具体内容尚不得为知，佩帅将面对罚款或禁赛的可能。

工程师说：“我认为一开始执罚尺度对于两支球队不同。我认为他那天很不顺，人人都有不顺的时候。但是我并没有说他判我们犯规，不判巴塞罗那犯规。”

佩莱格里尼在赛后称：不应该让一位瑞典裁判主哨这样重要的比赛，尤其是他之前执罚巴萨时犯过严重错误。

他当时还说：“足球在欧洲比在瑞典更重要。一场比赛，两支重量级球队，这样的比赛需要更有经验的裁判。”

这次新闻发布会上，佩帅道歉说：“我相信他是一名好裁判。欧足联一直都在评估所有的裁判官员。如果他不是好裁判就不会在欧足联执罚。我当时所说的并不是自己想表达的。”

“我当时这样说是因为他（埃里克森）一直都在瑞典联赛主哨，这样重要的比赛启用其他裁判会更合适一些。”工程师说，“但是另一方面我想说的是，这不是对瑞典，瑞典人民或者瑞典裁判的冒犯，他们有世界上最好的球员之一伊布拉希莫维奇，相信他们也能出好裁判。”

（编译：犁力 责编：路西）