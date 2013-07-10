英国读公校不便宜 花费2万2千英镑

Image caption 英国家长为孩子接受教育花费巨大。

最新调查说，英国人送一个孩子进公立学校接受中小学和学前教育的费用，总共需要2万2千英镑。

这份由总部在伦敦的世界最大保险集团之一英杰华集团（Aviva）所做的关于家庭财务状况的调查还说，这一花费在过去5年中增长了11%。

一个孩子从4岁到18岁的教育过程中，把学校早饭、中饭、放学后托管、校服以及各种必需的支出加在一起，平均每年的花费是1614英镑。

一半以上接受英杰华集团调查的家长表示，他们愿意在包括学校组织的旅行、音乐会和运动等课外活动上花钱，而这些额外花费可能高达1268英镑一年。

在送孩子上学的日常开支中，放学后托管的花费最高，估计每个孩子每年放学后托管的费用平均为558英镑，不过各种不同的托管，费用有很大差别。

花费第二高的是交通费，平均每人每年为366英镑。调查说，但自2008年到现在，年交通费只上涨了3镑。

调查发现，大约一半家长给孩子带午饭，而6%的孩子自己准备午餐，三分之一家长认为学校的午饭比较好。

家长为孩子在学校吃饭花费的钱，每人每年平均为379英镑；校服的支出是108英镑；鞋是78英镑；运动用具为59英镑。

所以英杰华的调查人员说，尽管在英国进公立中小学是免费的，但家长仍然要为孩子在学校学习负担很大的花费，而这笔1600英镑以上的支出，对一些贫穷家庭是一个重大的挑战。

（编译：嵇伟 责编：路西 ）