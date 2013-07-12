研究：大学体育活动多 毕业后收入高

Image caption 参加体育活动是大学生活和毕业后的职业发展起到积极作用。

一项最新调查结果表明，上大学期间参加体育活动的学生毕业后不但收入比不沾体育的同学平均多18%，失业的概率也较低。

谢菲尔德海勒姆大学的体育产业研究中心（SIRC）的计算显示，平均而言，在校期间参加不同体育活动的学生毕业后能比不沾体育的同学多挣近6千英镑。

同时，在校期间参加体育活动的毕业生中曾一度失业者占21%，不沾体育的毕业生有失业体验者占27%。

近6千名学生和112家猎头公司参加了这项调查。

SIRC共同总监希卜利（Simon Shibli）说，这其中的原因不难解释：体育活动可以让学生具备和展示自己的志向、动力和领导才能。

他说，大学生参加体育活动，不但对学生本人的校园生活体验有积极作用，对他们完成高等教育后的生活也有可以量化评估的积极影响。

参加这项调查的猎头公司中，94%表示 “大学期间参加体育活动与宝贵的就业技能和优势之间有明显关联”。

委托SIRC进行这项调查的会员制慈善商业机构“英国大学与学院体育”（BUCS）指出，潜在的雇主现在更多希望看到应聘者具备专业学术知识以外的其他特长，比如团队合作精神、沟通技能和领导才能，而体育活动是锻炼这些能力的有效渠道。