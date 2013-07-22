报告：英青少年生活幸福感下降

Image caption 研究发现英国青少年对生活的满意度和心理健康状况呈退步趋势。

英国儿童慈善组织发表的最新报告说，英国青少年的幸福程度正在下降。

报告说，在14-15岁群体中，有15%的人认为自己的生活状态不好。

儿童协会（Children's Society）发表的《美好童年报告》（Good Childhood Report）说，青少年对生活状况的满意程度自1994年起有所上升，但到2008年又开始退步。

该组织说，不能把这个调查结果简单归结为青春期烦恼焦虑。

约42,000名8-17岁青少年接受了这项调查。

茁壮成长

报告说，五分之四的孩子可以被称为“茁壮成长”，即他们就生活满意度和心理状况问题的回答积分达到或超过中线。

而每10个孩子里有1人对这些问题的回答积分低于中线。

这些孩子在生活中遭遇家庭冲突、受欺凌、与朋友关系出问题或其他负面经历的几率数倍于“蓬勃”成长的同辈。

研究人员说，以往的研究也表明，8-15岁期间，受访对象在生活满意度、心理状态和个人选择等方面呈退步趋势，而到了16、17岁则开始回升。

最新研究结果表明，生活满意度和心理状况退步最显著的领域涉及学校、外表、钱财/拥有的物质，以及未来。

15-17岁年龄组的孩子满意度提升最大的领域包括个人选择、家庭和外表。

研究人员说，在青少年的生活中，外表是个特别重要的组成部分；8-12岁年龄组的孩子对自己外表的满意度下降明显，13-15岁期间满意度依然很低，到了16-17岁开始回升。

心理压力

调查还发现，孩子们认为家庭关爱和支持是重要的，而具有适当的自我选择和自主空间至关重要。

儿童心理学家和教育专家认为，不幸福绝对不是成长过程中无法避免的元素；青少年应该得到足够的支持，对他们的生活拥有适当的选择和发言权。

雷丁大学教育学院副院长卡罗尔·弗勒（Carol Fuller）认为，英国青少年的福祉退步丝毫不出意料，因为14-15岁的孩子现在受到更大的压力。

她举例说，孩子们在这个年龄需要对自己未来的教育做出选择，而这种选择将左右他们将来的人生道路，加上现在的社会越来越以学历取人，所以这种巨大的心理压力就自然而然成为这个年龄段孩子生活的一部分，并在他们对自己生活的满意度和心理状况的看法中得到体现。

（编译：郱书/责编：尚清）