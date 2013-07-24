调查：教师工资应与工作表现挂钩

Image caption 调查发现，有许多教师对工资待遇不满，想离开这个职业。

根据最新调查显示，英格兰大多数人认为教师工资应该与工作表现挂钩。

帕普勒斯（Populus）市场调查公司对1723人所做的调查显示，英格兰大部分人认为，学校应该根据教师的表现来决定他们薪资高低。

从今年9月开始，联合政府的提出的改革计划要求教师工资与工作表现挂钩。

但是教师工会表示，这些改革措施实际上是在削减大多数教师的工资，大多数家长希望学校遵循全国的工资标准系统。

帕普勒斯的策略主任瑞克·奈尔（Rick Nye）说：”调查结果显示，公众强烈支持应该根据教学表现来决定薪资，反对过去那种每年自动加薪的做法。”

教育大臣迈克尔·戈夫（Michael Gove）说：”儿童教育中最重要的因素是教师的教学质量。大家都知道，必须让学校拥有能够给最佳教师更多薪水的自由。这样做可以使教师工作更具吸引力。”

戈夫表示，教师工会领导人应该取消秋季的罢工计划。

他说，”罢工将会危害到儿童的教育，干扰家长的生活，并且将使教师因为他们专业而应该受到的尊重遭受损害。”

戈夫指出，“公众并不支持教师罢工，几乎没有教师投票赞成这项行动。工会领导人应该把自己的意识型态放到一边，而是应该把学生和家长放在第一位。 ”

（编译：廖乙臻 责编：路西）