英格兰100所学校失去“优秀”评级

Image caption 百所英格兰“优秀”学校失去名列前茅地位。

100所被英国教育标准局（Ofsted）评为“优秀”级别的学校，在英格兰教育系统改革后，失去了名列前茅的地位。

在去年9月开始实施更注重教学的改革以后，英国教育当局对中小学的评级进行复查。

在过去，教育标准局的督察们认为在教和学方面并未达到最高标准的那些学校，也可能被评为“优秀”（Outstanding）。

但是自去年9月起，评级标准中加进了新的规定，现在必须在教学和学习方面也达到最高标准的学校，才能被评到“优秀”。

最新数字显示，在重新评级后，以前总评分为“优秀”的155所学校中，只有44所保持了名列前茅的地位。

过去在总体评级中被评为“良好”（Good）的91所学校中，有20所现在被认为没有达到良好的标准，必须改进。

这20所学校中的2所甚至被降为最低的级别“不足”（Inadequate）。

总的来说，英格兰的学校中，有70%被评为“优秀”或“良好”。

在去年8月的评级中，英格兰五分之一学校（约4400所）被评为“优秀”，其中的四分之一在教学和学习方面并没有达到最高标准。

优秀的真正标准

教育标准局说，家长们期望“优秀”学校的教育和学习标准也应该是优秀的。

教育标准局的一名发言人说，2012年9月实行新的教育改革后，教学成为所有学校的工作重心，评级标准当然也应该跟着改变。

他说，虽然教学和学习现在成为评级中最重要的标准，但并不意味着每一节课都必须“优秀”，这只是总体而言。

教育标准局还宣布，不再对在复查中保持“优秀”级别的学校作定期检查，而对“良好”级别的学校则会至少每5年检查一次。

但是也有人担心，现在教育标准局改变评级检查标准，突出教学和学习质量的重要性，可能会使已经压力很大的教师们承受更大的压力。

（编译：嵇伟 责编：路西）