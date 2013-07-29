暑期恶补 英国家长望子成龙

Image caption 私校生和少数族裔家长更愿意给孩子请家教

英国一家数学辅导网站所作的一项调查显示，许多英国学生家长并不希望自己的孩子在玩耍中度过暑假，而是希望他们在假期努力学习。

过去经验表明，暑假会造成学生成绩的下滑，特别是那些在假期不参加任何教育性活动的孩子更是这样。

这家网站在调查中访问了英国1000名小学生家长，结果显示，大约四分之一的家长计划在暑假期间雇用家庭教师，防止自己孩子的学习成绩下滑。

大约五分之一的受访家长表示，他们希望自己的孩子能在班上“拔尖”，并且尽可能地发挥潜力。这意味着，暑假期间做出努力非常重要。

私校生和少数族裔

调查结果还显示，上私校孩子的家长比公校生家长更愿意给孩子请家教，数字相差一倍。与此同时，少数民族家长更愿意给孩子请家教。

www.themathsfactor.com网站所作的调查还显示，三分之一的学生家长并没有意识到学生成绩会在暑假期间出现下滑。

但是，大多数的家长都准备在长达六个星期的假期让孩子参加一些花费并不很高的学习活动，包括读书和学习一些网上课程等等。

有专家指出，许多学校在暑假并不给学生布置什么家庭作业。但是，很多孩子的家长，特别是上班族，能够在这段时间花比较多的时间陪孩子学习。

（编译：跃生/责编：尚清）