英国私校“准备放弃A-levels”

Image caption 今年夏天，共有72所英国中学按照国际A-levels招收学生，但据信明年这一数字将会大增。

英国主要的私校校长警告说，他们准备放弃英国普通中等教育高级水平证书考试（A-levels），原因是政府提出的相关改革极富争议。

由于英国政府要改革A-levels考试的运营方式，越来越多的付费学校可能会取消现有的A-levels考试形式。

随着全英各地的六年级中学生（six-formers）即将收到他们的A-levels考试成绩，许多中学校长正在考虑转向为海外中学生设立的资格考试--国际A-levels。

今年夏天，共有72所英国中学按照国际A-levels招收学生，但据信明年这一数字将会大增。

一名主要学校的校长说，这种向国际考试资格转移的趋势最终将成为向GCSEs国际版过渡的翻版。

普通中等教育证书考试（GCSE）是英国学生完成第一阶段中等教育所参加的主要会考。目前，英国有大约400所私校采用国际GCSEs。

英国校长大会（Headmasters' and Headmistresses' Conference）前主席格兰特（Andrew Grant）说，大多数的校长大会成员都对政府有关A-levels的改革感到不快。

校长大会代表250所英国顶尖学校，其中包括伊顿、哈罗和温切斯特等名校。

星期四，英格兰、威尔士和北爱尔兰的30万名青少年将收到他们的A-levels会考的成绩。

为英国中学教育的最后两年的学生准备A-levels考试，以取得大学入学资格的第六级学校（the six form college）向16岁以上的学生提供A-levels考试及相关的课程。

目前，在该级学校读第一年的学生将参加 AS-levels考试，然后到了第二年结束时再参加A2考试，两年考试的总成绩加在一起形成最后的A-levels考试结果。

但是，英国政府推出计划，准备从2015年起把AS-levels考试变成一项单一的考核，其考试成绩不再记录在最终的A-levels考试成绩里。

这样的话，大部分学生只需在两年高中课程结束后参加一次会考。

政府部长们坚称，这会减少16岁到18岁之间的青少年参加考试的次数，并可以让学生对所学科目有更深层的了解。

但是，这一改革计划受到英国校长大会的批评。他们正在考虑用国际A-levels考试取代现有的AS-levels考试。

（编译/责编：尚清）