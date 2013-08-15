大英图书馆“网警”屏蔽哈姆雷特

Image caption 大英图书馆的无线上网服务系统带过滤器，负责过滤“不妥”内容。

到伦敦大英图书馆（British Library）看书写作，既安静舒适，查资料又方便，现在还有高科技的无线上网（wi-fi）服务。

不过，作家马克·佛塞斯发现，高科技和古典文学之间的关系并不十分和谐。

佛塞斯有一天在大英图书馆写作，期间需要核对莎士比亚名剧《哈姆雷特》中的一句台词，遂上网搜索。

键盘上噼啪敲几下，定睛一看，居然被告知所查找的文字含“暴力内容”，被图书馆的 wi-fi 过滤，不予显示。

馆方称这是技术故障，肇事者是图书馆最近新装的第三方运营的 wi-fi 系统，具有先进的过滤、屏蔽、保护功能。

现在，《哈姆雷特》已经被“解禁”，可以在馆内随便上网查阅。

佛塞斯在自己的博客上透露，大英图书馆的无线上网过滤器还把他上网调阅莎翁剧本的操作记录在案。

大英图书馆一名发言人说，更新升级后的无线上网系统带有过滤功能，确保在图书馆内看不到“不妥内容”。

不过，他承认不少用户曾抱怨，他们在馆内无法从网上调阅不应该被屏蔽的网页，而馆方正在设法为这些网址解禁。

英国政府最近宣布，互联网服务供应商必须在服务器层面把屏蔽色情网页设为默认值，用户如果要浏览这些网站必须在登记注册后通过自己的账户解锁。

互联网过滤设置因此成为公众瞩目的焦点。

数码权益活动分子对政府的举措提出异议。

剑桥大学网络安全专家罗斯·安德森教授说，网络过滤装置“毫无意义”，而大英图书馆里设这么个装置更是“极为不妥”。

他认为，大英图书馆的无线上网系统应该对所有合法的内容放行，唯一应该过滤的是数十部在英国被法庭定为禁书的出版物。

大英图书馆为自己辩解说，设网络过滤器是为了保护来图书馆的少年儿童，免得他们在图书馆里接触到“诸如色情和赌博网页之类”内容。

（编译：郱书 / 责编：董乐）