英国养儿费用上涨家庭压力增加

Image caption 在英国，抚养孩子的费用不断上升。

英国慈善机构“儿童贫困救助组织”（CPAG）的调查显示，将一个孩子抚养至18周岁的费用已经上涨至14.8万英镑。

报告说，英国家庭的生活费用去年上涨了4%。与此同时，社会福利与救助补贴却下降了。

英国政府说，这是为了削减国家在社会福利方面的开支而采取的必要手段，同时也鼓励更多的人外出寻找工作。

但CPAG指出，政府此举导致父母们在为其家庭和孩子提供体面的生活水平问题上面临着“日益增加的难度”。

CPAG的负责人加纳姆(Alison Garnham)说，调查显示，英国家庭遭受着物价上扬与工资几乎停涨的双重挤压，而政府所提供的福利救助却不断减少。

日益艰难

调查数字显示，最低工资去年上涨了1.8%，平均工资上涨幅度为1.5%，而儿童福利补助的涨幅则完全被冻结。

但与此同时，许多家庭的生活费用却大幅上升至近6%，尤其是那些需要儿童救济的家庭。

据统计，一个双亲家庭将一个初生婴儿抚养至18周岁，最基本的生活费用为8.1万英镑。如果加上其他的费用，则需要14.8万英镑。

而对于一个单亲家庭来说，这一数字则分别为超过9万英镑和16万英镑，经济压力更大。

而早前公布的另一份调查报告则说，在英国，将一个孩子抚养至21周岁，将需要22.2万英镑。

美国政府上周所作的一项类似调查显示，在美国抚养一个孩子至18周岁，则需要15.4万英镑。

（编译：沙漠 责编：伊人）