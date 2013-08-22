英中学会考GCSE科学科目成绩下滑显著

Image caption 英国中学外语和历史地理科目的考生人数大幅增加

英国英格兰、威尔士和北爱尔兰的大约60万名中学生星期四（8月22日）陆续收到了GCSE普通中等教育证书考试成绩。

结果显示，学生获得A和A*等最高成绩的比例连续两年出现下滑，从去年的22.4%下降到今年的21.3%。

获得C以上成绩，也就是获得A*、A、B或C成绩的比例也从去年的69.4%下降到今年的68.1%。

总体及格率比去年略有下降，但这样的下降在GCSE建立25年以来尚属首次。

在所有各个不同的科目中，科学科目成绩的下降最为显著。今年科学科目获得C以上成绩的比例为53.1%，相比去年的60.7%降幅较大。

传统外语

统计结果同时发现，参加外语和人文学科课程的考生人数大幅增加，包括选择传统外语法语、德语和西班牙语的考生人数比去年增加了16.9%，扭转了长期下滑的局面。

参加地理和历史考试的人数分别比去年增加了19.2%和16.7%。

负责公布GCSE考试结果的证书联合委员会（Joint Council for Qualifications）说，更多的低年龄考生提前参加考试，特别是参加数学和英语考试的现象特别引人关注。

JCQ分析人士说，这一状况和教育体制有关，因为目前评判学校的一个标准是，看这个学校有多少学生以C以上的成绩通过数学或英语考试。

JCQ表示，为了学校获得更高的数学和英语课程通过人数而让学生提前参加考试，这并不符合学生的最佳利益。

JCQ还说，学生提前参加考试也许是导致总成绩下降的一个因素，因为15岁学生的考试成绩一般低于16岁的学生。