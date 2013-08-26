学费差异促使英国学生出国读硕士

Image caption 英国大学学费正在逐步增加

英国高等教育统计局公布的数字显示，英国大学毕业生前往欧洲其他国家攻读硕士学位，人数呈上升趋势。

据统计，2012年至少有1590人出国读硕士，比2011年的数字有所增加。根据预测，出国读硕士的人数今年会进一步上升。

分析人士指出，造成这一现象的原因是：出国读书的费用较低，越来越多的欧洲国家大学开设了英语讲授的硕士课程，英国就业市场竞争激烈。

在上述三个原因中，促使英国大学毕业生出国读硕士的最重要原因是英国大学与欧洲大学收费存在的差额。

在英国，读硕士学位的学费对于不同学科和学校有很大差异，最低学费大约3000英镑，最高学费当属牛津大学的工商管理硕士学位，为41000英镑。

欧盟国家

但是在挪威和瑞典，对于来自包括英国在内的欧盟国家学生，学费是免费的。

在法国和荷兰，硕士学位课程一般都得到很多的财政补贴，法国最好的大学所收取的硕士学位课程学费也仅仅是每年225英镑。在比利时，学费大约为每年500英镑。

前往荷兰马斯特里赫特大学攻读硕士学位的英国大学毕业生人数最近几年增加了10倍。

与此同时，欧洲的许多大学正在提供越来越多的完全以英语讲授的课程。数据显示，这样的课程从2002年的560个增加到了2011年的3700个。

瑞典是最受英国大学毕业生欢迎的硕士学位留学地点之一，这个国家的大学目前开设了700个以英语讲授的硕士学位课程。在芬兰，英语讲授硕士课程从2007年的42个增加到了现在的246个。

虽然在法国存在着反对开设以英语讲授课程的呼声，但是法国政府在今年早些时候批准了允许大学以英语讲授部分课程的计划。

（编译：跃生/责编：铃兰）