牛津大学招外国特别生会“毁坏声誉”

Image caption 牛津大学

牛津大学的一份内部报告警告说，牛津大学为纯粹的商业利益接受有钱但成绩差的外国学生，是用毁坏自己的声誉在冒险。

这些被称为“特别生”（associate students）的学生，平均成绩低于牛津大学的本科生，每学期付高达1万3千英镑的学费，最多可在牛津上一年学。

尽管这些特别生不是正式的牛津大学学生，但资深人士说，这种做法对牛津造成“严重的声誉危险”，因为这些人的学术水平太低。

牛津大学的各学院是独立的，能自主设定其招生政策。不过这份内部报告说，牛津大学的学院收这些所谓特别生纯粹是由于商业原因。

因担忧特别生的数量以及他们与牛津大学的关系，牛津大学成立了一个工作小组，对此专门进行调查，由牛津的前副校长保罗·斯莱克（Paul Slack）教授为负责人。

这份内部报告在两周前发表，之前牛津大学受到批评，被指把外国学生当“摇钱树”，每年收外国学生3万5千英镑的学费，而英国学生只需交9千英镑一年。

高收费的中介机构

每年大约有3百名特别生进入牛津大学学习，通常是由第三方中介机构组织招生，再由那些中介机构向学院付费。

声称为牛津大学招收外国学生最多的中介机构华盛顿国际学习理事会（WISC），对招来的外国学生每学期（13星期）收费13430英镑，约合20900美元。

WISC把每学期费用中的约4千英镑交给牛津大学的学院，那些主要是美国来的外国学生则可以在牛津的学院学习一年。

这些学院中包括三一学院（Trinity College）、基督教堂学院（Christ Church）、新学院（New College）和莫德林学院（Magdalen）。

特别生没有与牛津本科生同样标准的入学考试成绩，但根据WISC的说法，他们具有在美国大学的入学成绩，而且以后还可以在简历中称自己是在牛津大学接受的教育。

牛津大学的资深人士们因此担忧，把在牛津的短暂经历当成在牛津接受高等教育，将会使牛津大学的声誉受到严重损害。

（编译：嵇伟 责编：李莉）