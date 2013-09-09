牛津大学取消研究生入学“财富测试”

Image caption 牛津大学取消研究生招生的“金融担保”。

牛津大学宣布，已经取消了申请就读牛津的研究生的“财富考试”，此前一名学生以“歧视穷学生”的理由，起诉牛津大学。

牛津大学现在改变了招生政策，之前的招生政策规定，考生不仅要有才，还要有财。

根据牛津的传统政策，考生必须要证明自己在能够支付数万英镑的学费之外，还有能够支付每年12,900英镑生活费的流动资产。

但从今年开始，考生只需要出示他们能缴纳第一年学费的证明，不再需要有关昂贵生活费的“金融担保”了。

这一改变是因为此前27岁的戴敏·相农（Damien Shannon）对牛津大学的法律挑战。

相农把牛津大学的圣休学院（St Hugh's College）告上法庭，理由是那些不富裕的学生被该学院非法排除在校门外。

诉状称，圣休学院和其它牛津大学的学院一起，在招生时以财富来选择学生，只招收有财产担保昂贵学费和生活费的学生，并拒绝考虑勤工俭学的学生。

现任内务大臣特雷莎·梅（Theresa May）的母校圣休学院聘请御用大律师彼德·奥尔德姆（Peter Oldham）出庭辩护。

据英国媒体报道，圣休学院可能要为此案支付至少6万英镑的律师费。现在圣休学院和牛津大学决定重新考虑招生策略。

牛津大学说，已经决定取消被人们称为的“金融担保”，从今年开始，只要考生证明自己有能力支付第一年的学费，并表示自己有能力和愿望解决生活费问题就行。

相农在去年3月申请就读圣休学院的经济社会史一年制硕士研究生，据了解，他将在今年十月入学。

牛津大学的一名发言人说，招生时需要财务声明，目的是确保学生能够充分意识到就读期间所需的学费和生活费。

这名发言人说，牛津大学仍然希望防止出现学生因为财务问题而中途缀学的现象，这关系到学生和大学双方的利益。

（编译：嵇伟/责编：铃兰）