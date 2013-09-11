调查：英国北部大学夜生活更丰富

Image caption 纽卡斯尔大学在学生夜生活方面得分最高。

调查表明，在英格兰北部或苏格兰的大学里面学生的夜生活更活跃。但是希望积极参与政治活动的学生应该去伦敦或英格兰东南部的大学。

调查对17,500名英国大学生的课外活动作了分析，分析显示了哪些大学校园分别在艺术、体育、夜生活和政治方面比较活跃。

在调查中打分的学生都是2012和2013年的英国大学本科生。

消费者组织Which说，名单没有把大学做任何排名，在各组的大学的得分并不一定有显著差别。

在英格兰北部和苏格兰的8所大学在学生夜生活方面被学生打分最高。夜生活内容包括酒吧、俱乐部和音乐演出场所。

这些大学是纽卡斯尔大学、曼彻斯特大学、利物浦大学、利物浦约翰·摩尔斯大学、诺森比亚大学、里兹大学、斯特拉思克莱德大学以及格拉斯哥大学和格拉斯哥卡利多尼安大学。

在英格兰南部在这方面被列入得分最高的大学是萨塞克斯大学。

对于那些将来想从政的学生，伦敦正经学院、亚非学院和伦敦大学学院则是首选。这些学校内的政治性组织和活动比较多，如有政治内容研讨会和示威等。

但牛津、剑桥、萨塞克斯、爱丁堡、伯明翰、谢菲尔德和贝尔法斯特女王学院等院校也入选政治活动多的大学。

（编译：横路 责编：尚清）