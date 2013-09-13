美前国务卿希拉里获颁苏格兰大学荣誉学位

Image caption 希拉里·克林顿今年2月卸下美国国务卿的职位。

美国前国务卿希拉里·克林顿（Hillary Clinton）获得苏格兰圣安德鲁斯大学（St Andrews University）颁授荣誉法学博士学位。

她将在一次毕业典礼上发表讲话。这次活动也标志着这所苏格兰最古老的大学创校600年。

大学方面说，向希拉里颁授学位是为了表扬她作为一位政界人物和外交家的成就，而且，也是因为她在推广教育、人权、民主、公民社会，以及妇女在世界各地的地位等方面的贡献。

圣安德鲁斯大学校长路易斯·里查德森（Louise Richardson）说，“希拉里是世界上最有影响力女性之一，她是政治家、参议员和政策制定者，她从来不回避解决困难问题，致力于改善世界，启发他人，为弱势者发言。”

“她将参加我们的600年校庆，我们感到非常光荣。”

荣誉学位

希拉里将在圣安德鲁斯大学向在场的国际教育界领袖、大学工作人员和学生发表讲话。

希拉里·克林顿今年2月卸下美国国务卿的职位，这是她卸任后首次国外访问。

她的丈夫比尔·克林顿在1993年至2001年担任两届美国总统。

包括希拉里·克林顿在内，圣安德鲁斯大学一共向18位知名人物颁发荣誉学位。

其他获颁荣誉学位的人还有坎特伯雷大主教罗恩·威廉姆斯（Rowan Williams）、万维网发明者之一蒂姆·伯纳斯-李爵士（Sir Tim Berners-Lee）、保育人士珍·古道尔（Jane Goodall）、分子物理学家彼得·希格斯（Peter Higgs）等人。

（编译：陈书敏 责编：顾垠）