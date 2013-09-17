凯布尔：国际学生在英国感到不受欢迎

Image caption 凯布尔称英国大学国际学生数目急剧下降是因为他们在这里感到不受欢迎。

英国商务大臣凯布尔（Vince Cable）说，政府的移民政策令国际学生觉得不受欢迎。

凯布尔是周一（16日）在英国《卫报》于自民党年会上组织的一次讨论大学与经济增长的边缘会议上讲这番话的。

他说，英国大学的国际学生数目急剧下降，原因是他们在这里感到不受欢迎。

凯布尔警告，许多通常想来英国读书的学生最后选择去美国和澳大利亚，因为他们觉得自己在那里“更受欢迎”。

这位自民党内阁成员说，“有很多认识问题，尤其在印度，那里的人得到的信息是英国不想要外国学生。结果来英国的印度学生数目急剧下降，这些学生都去了美国核澳大利亚。”

凯布尔说，英国大学每年生成大约170亿英镑的收入，其中100亿英镑来自海外学生的学费和生活费。但是，海外学生是一个有争议的话题，因为如果外国学生在英居留超过一年，他们就会被列为外来移民，并算入政府移民封顶限额之内。

凯布尔补充说，内政大臣特里莎·梅（Theresa May）收紧移民管制，但她不向海外学生人数设限的决定还算是“比较明智”。

然而，凯布尔认为政府限制海外学生毕业后的工作签证，只让那些年薪达到一定程度的学生继续留在英国是一种“欠缺”。

与会的其他发言者还包括牛津布鲁克斯大学校长查克拉巴提（Shami Chakrabarti）和英国商会秘书长朗沃斯（John Longworth）等。

朗沃斯同意，海外学生对英国经济很有价值。他说，“我们需要吸引全世界的最聪明的人。”

他还说，“如果我们想让子孙后代都能支付得起高质量的医疗保健服务和福利，我们就必须从现在开始打造我们的经济。”

（编译/责编：尚清）