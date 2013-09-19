留英解析：免费享受“留英”教育

Image caption 英国免费网上教育项目启动，提供多达40种免费网上课程

英国大使馆文化教育处本周三（9月18日）发布微博称：“无论你身在何处，都可以享受免费的英国大学教育。因为从今天起，英国最大的网上大学（Online University）项目“未来学习”Futurelearn正式启动了。

该网站运行初期，用户只需要进行简单的网上注册，即可享受20多所英国知名大学的免费在线课程服务。

打造英国最强

其实，Futurelearn的主体并非互联网公司，而是由去年12月英国12所大学联合发起的MOOCs（Massive Online Open Courses，大规模互联网开放课程）线上教育平台所拥有，发起人包括伦敦国王学院、华威大学、利兹大学、伯明翰大学和英国远程教育组织等，这些机构都拥有多年的互联网教学经验。

Futurelearn在其网站上宣称，其目前的合作伙伴包括爱丁堡大学等英国20多家最知名的国际型大学，同时，英国文化教育协会（British Council）、大英图书馆（British Library）和大英博物馆（British Museum），这些英国最为权威的文化机构都将自己的馆藏资料与Futurelearn在网上进行分享使用。

Futurelearn在开通伊始的几个月时间内，尚处于测试阶段，随后仍将不断丰富课程内容和教育资料。

学习者的使用体验和学习要求都可以通过网站上的留言设置，反馈给网站，以便网站能够搜集更多使用者建议，对教学内容进行充实和改进。

可持续发展模式

目前，全球MOOCs主要有两种模式，c-MOOC和如今被普遍采用的x-MOOCs，相对于前者，后者的课程设计模式更接近于传统的教授与学习的理念和模式，利用作业、测试、网络视频等模式完成网上的知识传播与复制。

尽管很多人对这一传统的教学模式持批评态度，认为并没有把培养学生创造力置于网络教学的主要位置，但其仍然在争议声中得以存活并不断发展起来。

或许在网络学习运营商看来，如何产生合理的商业运作模式，使这一项目可持续发展下去才是其存活的最关键所在。

都嚷嚷着MOOCs会改变世界，但是具体什么商业模式是可行的现在也没人知道。即便再互联网教学相对发展发达的美国，也是如此。

面对美国已经发展起来的网路在线教育平台的诱惑，英国早就摩拳擦掌，想要打造成为世界范围内的英国高等教育品牌。

在度过未来的免费提供阶段、聚集起人气之后，在Futurelearn的框架下，每所会员大学都可以自行制定收费模式，包括订阅收费阅读资料、收费考试、发放毕业证书等等。期待利用以上模式是想盈利。

在“未来学习”出现之前，一些老牌英国大学需要和美国的线上平台合作，爱丁堡大学就是和美国知名的Coursera合作，提供线上教学课程。

Futurelearn的发起就是为了改变这种现状，“和英国最好的大学一起写下英国高等教育的新篇章”。

恐怕这也是为什么我们会在英国大使馆文化教育处的官方微博上，看到这个宣传广告，以推动英国在线教育的品牌宣传。

英国这第一步是迈出去了，不管之后发展前景如何，有学习需求的同学们，还是趁着目前全免费的机会，赶紧体验一下吧。

（责编：铃兰）

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