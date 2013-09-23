“在线考试将在十年内取代传统笔试”

Image caption 专家预言到2023年，携带纸和笔参加考试将会成为过去时。

英国一位私立教育主管最近预测表示，传统纸质考试将在10年内被网络考试取代。

英国私校协会的主管大卫·汉森（David Hanson）近日在该机构年会上表示，到2023年，携带纸和笔参加考试将会成为过去时。

汉森同时指出，科技将会更好地融入教育行业，因为新一代的教师在成长过程中已经与新科技建立了密不可分的联系。

考试委员会OCR的专家西蒙·利伯斯（Simon Lebus）则预测说， 电子考试将在高水准的考试中首先试行，而不同学科会会根据可行程度在不同阶段采取电子考试的形式。

先行测试

汉森表示，到2023年，数学、英语和科学还会是学生的必修课，但是科技将会渗透教育产业。更加灵活的网上测试将会取代笔试，彼时学生们只需在电脑前答卷即可。

汉森在日前接受BBC采访时表示，电子测试已经在私校13岁青少年的升学考试中进行了试运行。

著名教育机构Edexcel所属的Pearson集团主席布里斯托（Rob Bristow）表示，目前全英的中小学已采用将近90万份电子考试。这其中包括专业证书类考试，比如BTec。

汉森指出电子考试将弥补传统考试结构上的缺陷，比方说试卷的汇总及运输等等。他相信网上考试将更加安全可靠，而且也会减少批卷过程中的人为错误。

英国考试委员会表示，现阶段A-level和GCSEs的评分过程已经电子化。考生们的手写试卷首先会按顺序被扫描进电脑里，之后会被分配给不同的专家进行打分。

布里斯托指出这样的评卷方式更有效率，更安全可靠，对于考生来说，更加公平公正。据考试委员会最新公布的调查反馈也显示，多数教师及学生都认为电子测试是一次非常好的体验。

科技障碍

一位教育机构发言人表示，如今的学生是彻头彻尾的科技尖兵，除了念书之外，大部分的时间都与电脑屏幕绑在一起，他们用笔和纸参加考试可能会感到非常不自然。

然而新型考试方式也不免让专家表示担忧。例如：在电子考试普及之前，一项难题是要保证每所学校有足够的资金和技术支持。

利伯斯表示，考试方式的转变远远不止将纸质试卷变成电子版那样简单。电子考试的意义在于给学生更真实更多元的教学体验，而并非只是加快过程。除了平衡网络资源等硬件问题之外，教育机构更应该思考不同考试种类的个性，以达到最大程度的公平。

（编译：丹钰 责编：铃兰）