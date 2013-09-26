Image caption 英国朴茨茅斯大学为确保学生可以专注学习，设专线，让学生投诉噪音干扰问题。

大学新学年刚开始的时候，不少大学生都收拾好心情，返回校园，专注学业，但是，如果他们在图书馆用功的时候受周围的同学的噪音所困扰，他们可以怎么办？

英国南部的朴茨茅斯大学的图书馆就实行了特别办法，帮助学生可以集中精神，免受骚扰，秘密武器就是专线投诉电话。

该大学的图书馆本来已经有严格的纪律规定。现在，更利用社交网络推特（Twitter）通告学生，如果他们在图书馆内受其他人士的噪音骚扰，他们可以用短信通知图书馆管理人员。

投诉电话

有关推文在9月23日发出，并且提供了一个专用手机号。

大学发言人说，现在正值新学年开始之际，图书馆和很多其他服务部门都以推特发送信息，为新生提供建议与协助。

发言人有又说，服务是图书馆与学生会联合提供的，目的是鼓励同学互相尊重，了解其他人的需要。

朴茨茅斯地方报纸报道说，很多图书馆使用者都支持新的对付噪音的办法。

一些学生则表示，他们可能会自己先向制造噪音者投诉，一旦无效才会考虑使用投诉电话。

不过，大学方面强调，到目前为止，还没有人利用这种服务作出投诉。

（撰稿/责编：顾垠）