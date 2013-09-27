英国地方小校涉商标争议 哈佛提出诉讼

Image caption 哈佛大学的诉讼根据是“哈佛”（Harvard）这个名字被非法使用。

学术界的侵权诉讼可能不太常见，但是，美国历史悠久的著名学府哈佛大学却按照商标法向英国一所小型商学院兴讼，声称名字有被盗用之嫌，要求赔偿。

这次法律行动所牵涉的是距离伦敦不远的米尔顿凯恩斯（Milton Keynes）的“哈佛管理与技术学校”（Havard School of Management and Technology）。

哈佛大学在高等法院申请禁制令，并要求赔偿。他们声称自己的“商标”受侵犯。

哈佛管理与技术学校方面已经否认指控。

使用权

哈佛大学的诉讼根据是“哈佛”（Harvard）这个名字被非法使用。

哈佛大学在今年的几个世界大学排名榜上都名列第二，而且长久以来都在学术界占据显赫位置。截至目前为止，已经有八位美国总统出身于该校，包括现任总统奥巴马。

最近公布的数字也显示，该大学的基金总值达到接近330亿美元的水平，是全球最财雄势大的高等学府之一。

诉讼的另一方 – 英国的哈佛管理与技术学校 – 则声称自己是“智慧之所”，并介绍说，该校提供商业、电脑、管理、会计和旅游等方面的课程，对象是来自海外的学生。

反诉讼

哈佛管理与技术学校并没有安排律师代表出庭，不过，法庭说，该校打算提出反诉讼。

法庭已经安排在明年2月正式审理此案。

主审法官罗斯说，案中一个关键考虑点是：哈佛大学有没有因为哈佛管理与技术学校的作为而蒙受损失。

（编撰/责编：顾垠）