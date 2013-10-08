语文数学国际排名 英国青年居末流

Image caption 在24个国家中，英格兰的语文排名第22位，数学地21位。

在OECD国际语文和数学能力测试中，英格兰年轻人在发达国家中排名末流。

经济合作与发展组织OECD的报告显示，英格兰16-24岁的年轻人的语文和数学能力落后于亚洲和欧洲的同龄人。

在24个国家中，英格兰的语文排名第22位，数学第21位。

与其它发达国家形成反差的是，报告还显示，英格兰年轻人的能力与56-66岁年龄段的人相比，没有任何优势。

“令人震惊”

报告显示，在英格兰和北爱，有850万成年人的算术能力相当于10岁孩子的水平。

英国政府负责技术培训的部长汉考克（Matthew Hancock）说，这个报告结果“令人震惊”。

为了提高英格兰学生的数学能力，政府宣布了新的16-18岁学生数学能力标准。

在OECD的排名中，16-24岁年龄组数学能力排名前三名是荷兰、芬兰和日本。数学能力排名最差的是美国。

OECD这项具有标志性的调查是考核成年人口的能力水平，它是具体的测试语文、数学和数字技术的能力，而不是看取得的文凭证书。

来自24个不同教育制度的166000成年人参加了测试，他们代表了7亿2400万人口。

在英国，英格兰和北爱尔兰的成年人参加了测试。

OECD数学能力国际排行前十名

荷兰

芬兰

日本

比利时

韩国

奥地利

爱沙尼亚

瑞典

捷克

斯洛伐克

（编译：腾龙 责编：尚清）