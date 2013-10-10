阿桑奇电邮狠批新片《危机解密》

Image caption 康博巴奇（左）一度曾考虑不出演阿桑奇角色。

维基解密（WikiLeaks）创办人阿桑奇（Julian Assange）曾拒绝与准备在一部影片中扮演他的演员见面。

据一份泄露的电邮显示，英国演员贝内迪特·康博巴奇（Benedict Cumberbatch）为了准备在电影《第五权：维基解密》（又译《危机解密》，The Fifth Estate）中扮演阿桑奇，希望与阿桑奇本人见面。

阿桑奇在这份今年1月发的电邮中不同意两人见面，因为见面就意味着他本人认可了这部“坏电影”。

他在邮件里形容这部影片“有毒”、“扭曲”，并敦促康博巴奇“重新考虑”在该片中出演角色的决定。

澳大利亚籍的阿桑奇一年前向厄瓜多尔申请政治避难，并一直住在伦敦的厄瓜多尔使馆内，以免被引渡到瑞典。

他给康博巴奇的电邮由维基解密公开，部分网站刊登了全文。

阿桑奇在电邮中称这部影片按当时的状况来看，既不真实也不诚实，如果他与自己的扮演者见面，只会给自己的敌人帮忙。

《第五权：维基解密》上个月在多伦多电影节世界首映时获得观众起立鼓掌，本周五（10月11日）在英国公映，下周在美国公映。

影评界对片子本身褒贬不一，但对康博巴奇的演技都给予好评。

困在伦敦

阿桑奇在电邮中也对康博巴奇在其他影片中的演技表示赞赏，并断言“你是个好人，但我认为这部影片不是一部好片子。”

影片是根据前维基解密发言人丹尼尔·多姆切特-伯格的回忆录改编，还采用了英国记者戴维·雷伊（David Leigh）和卢克·哈丁（Luke Harding）合写的有关阿桑奇和维基解密著述中的材料。

维基解密网站2010年公开了大量有关伊拉克战争和阿富汗战争的美国外交机密文件，惹怒了美国政府。

2012年，他被控在瑞典性侵女性，瑞典司法当局要求引渡；同年6月，阿桑奇就引渡令提出的上诉被拒绝后进入伦敦的厄瓜多尔使馆。

他否认性犯罪指控，称控罪是出于政治动机。

英国拒绝向阿桑奇提供安全离境的途径，因此他一直被困在厄瓜多尔使馆里。

阿桑奇在今年一月份写给康博巴奇的邮件里说，康博巴奇扮演的角色道德底下，并被置于虚假的历史背景中；这不是文学作品，而是对真相的扭曲。

他表示，康博巴奇作为一名职业演员，并非成心要参与这种“谋杀真相”的活动，只不过是按脚本演戏罢了。

康博巴奇上个月透露说，他看了阿桑奇的电邮后曾考虑辞退这个角色。

（编译：郱书 责编：尚清）