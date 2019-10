Image caption 英中大学合成生物学合作研究获拨款

英国五间大学获得总计124,000英镑拨款助其与中国科学家一起进行合成生物学领域内的研究。

这五间院校分别是诺丁汉、曼彻斯特、华威、爱丁堡以及伦敦等地的大学。

这笔合成生物学合作奖金来自生物技术与生物科学研究理事会(Biotechnology and Biological Research Council, BBSRC)以及物理科学研究理事会(Physical Sciences Research Council)。

与此同时,中国科学院(Chinese Academy of Sciences, CAS)也将为中方相关科研人员提供124,000英镑研究经费。

生物技术与生物科学研究理事会会长道格拉斯.凯尔教授(Douglas Kell)表示,合成生物学作为新兴领域潜力巨大,能为人们的生活带来各种好处,例如生产出更加优质的抗生素以及加工型低碳燃料。

道格拉斯.凯尔教授还说道:“像是这样的联合资助项目可以让英中两国科学家在专业领域内互相学习,享受更多卓越科学研究全球化所带来的益处。”

诺丁汉大学(University of Nottingham)、曼彻斯特大学(University of Manchester)、爱丁堡大学(University of Edinburgh)以及华威大学(University of Warwick)分别获得25,000英镑的经费,伦敦大学学院(University College London)则获23,700英镑。

中国科学院的曹金华认为这样的合作项目可以集合优秀的研究思想。

他同时表示:“将中英科学家集合一起可以更加有效的提高该领域内的研究。在他们的合作当中,我希望他们可以加强彼此间的协作,一起迎接更大的挑战。”

(编译:尤尤 责编:顾垠)