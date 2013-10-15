“英国取代日本成为中国第二大科研伙伴”

Image caption 威利茨访华，加强双边创新合作。

一份新的研究报告说，英国已经取代日本成为中国第二大科研合作伙伴。

英国创新基金会（Nesta）和英国科研理事会及英国政府合作发布的报告称，英国应该更积极加强与中国在研发方面（research and development）的合作战略。

美国目前是和中国合作发表科研文章最多的国家，英国其次。

报告的作者之一、创新基金会国际科技创新部门的负责人克里斯汀·包因德说“（中国的）创新体制迅速发展，体现强大的兼容并蓄特点”，吸收外国技术和知识并加强国内研究能力，推动了中国的迅速发展。

她说：“英国需要采取更积极的战略，抓住机会加强英国和中国的学术、研究与商业联系。”

她补充说：“现在对英国来说，问题不是英国是否应该加强和中国的创新体制的联系，而是怎么做。”

速度和质量

这一报告发现，在世界科研产出中，中国现在占13%，而在全球研发力量方面，中国占25%。

这一报告发布之际，正值英国财政大臣奥斯本和高教与科技事务国务大臣威利茨访华。

英国和中国在基础科研方面的投入相当，但中国在创新发展方面的投入相当于英国的六倍。

报告说，虽然中国研究质量的增长不及其投入速度的增加，但中国领导人更重视研究的质量、效率和评估。

英国2011年取代日本，成为中国的第二大科技合作伙伴，目前中英联合资助的科研项目总价值已达4700万英镑。

威利茨日前会晤了中国科技部副部长曹健林，双方一致同意加强双边创新合作。维莱茨宣布了三项总研究资金超过700万英镑的英中联合科研项目资助基金。

（编译：立行 责编：顾垠）