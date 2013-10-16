理财需求高 相关知识将成英校必修课

Image caption 新课程设置将使金融理财教育首次成为英格兰各校的必修课。

调查显示，英国人对于金融理财教育的需求在欧洲位列第一。

由市场研究公司益普索（Ipsos）为荷兰国际集团（ING Group）银行业务发起的调研显示，在英国，88%的成年人认为学校里应该设置金融理财课程。这一比例在十二个受访欧洲国家中位列最高。而法国则以63%居最低。来自十二个欧洲国家，约一万两千人接受了益普索公司的这项调研。

新课程设置将使金融理财教育在明年第一次成为英格兰各中小学的必修课。而威尔士、苏格兰及北爱尔兰的学校已经开始教授个人理财课程。

个人理财教育组（Personal Finance Education Group, pfeg）组长特蕾西·布雷克利（Tracey Bleakley）表示：“这个研究说明，英国在理财教育需求方面在欧洲领先，我们同时希望在提供相关教育方面英国也可以起带头作用。”

特蕾西.布雷克利说，“我们需要确保所有学校，包括小学，大学及自主学校都能为学生提供金融理财相关技能与知识，让他们有信心来自我理财。”

英国人强烈支持学校设置理财课程，在调查中仅有12%的受访者表示他们曾在学校上过相关课程，这个比例低于13%的平均水平。

相反，1/4的奥地利受访者表示，他们都曾在学校里接受过理财方面的教育。相较于年长人士，更多二十五岁以下的年轻人上过学校的相关课程。

财务咨询服务（Money Advice Service）今年稍早发布的一份研究显示，许多孩子的理财习惯在他们七岁时就已经形成。

（编译：尤尤 责编：铃兰）