英国大学员工为薪酬月末罢工

Image caption 三家工会计划联合发起的罢工预计会影响到全英范围内的高等院校。

英国大学员工计划在10月31日举行一天罢工,以要求政府加薪。

由三家工会组织——大学学院工会(University and College Union,UCU)、公共服务业总工会(Unison)以及联合工会(Unite)联合发起的这场罢工预计会影响到全英范围内的高等院校。

大学及学院雇主协会(Universities and Colleges Employers Association, UCEA)作为大学一方的代表,认为此举令人失望。

另外已有消息称,本周四(10月17日)英格兰部分地区的教师会进行罢工。

来自全国教师工会(National Union of Teachers)及全国校长协会和女教师工会(National Association of Schoolmasters Union of Women Teachers ,NASUWT)的会员表示,他们会发动进一步区域性罢工,以此表达对薪酬、养老金以及工作量的持续不满。

工会计划于10月31日举行的大学罢工,目的是为了提出加薪1%的要求。此项薪资提升涉及大学讲师、技术人员及行政职员。工会说,自2008年十月以来大学员工的实际薪酬已减少了13%。

“教职员工实际收入年年减少,很简单,这要适可而止。” 大学学院工会高等教育负责人麦克尔·麦克尼尔(Michael MacNeil)表示: “我们敦促大学雇主将要面对三家工会同时罢工这个事实,并且需要经过谈判来解决争议。”

大学及学院雇主协会发言人表示,他们从高等教育机构获知,大部分大学员工还是能够理解当下的实际环境亦不想针对薪酬问题采取行动,进而伤害大学及学生利益。

