剑桥讲堂上演一场小贝哲学课

Image caption 贝克汉姆在巴黎圣日尔曼队踢球期间，有没有接触到法国哲学思想？

球星贝克汉姆不仅是新闻话题，现在连剑桥大学也要开一堂受到小贝启发的哲学课。

“Becksistentialism”是贝克汉姆（Beckham）和存在主义（existentialism）两个字合起来的新词。

创造者是剑桥大学哲学教授安迪·马丁（Andy Martin），用他的话说，“Becksistentialism”就是“发型很酷”的存在主义。

马丁的论述是根据一个假设，即小贝在加盟巴黎圣日尔曼队之后，突然受到萨特、普鲁斯特、加缪等法国存在主义大师启发，体验到个人存在的危机意识。

马丁以第一人称撰写“小贝在巴黎”的博客，里面夹杂真实的内容，也有虚构的故事和人物。

博客文章描述小贝受到存在主义的启发，在巴黎圣日尔曼队踢球的同时，试图找寻个人存在的意义。

其中一篇文章说小贝决定当一名拯救者，“当一个出色的足球员还不够，我要拯救全世界，向全世界传播足球的福音。”

马丁接受BBC采访时表示，自认为和小贝有许多相似之处，“我曾在巴黎住过一段时间，也曾经担任业余足球队队长，我常在想如果我没有成为一名哲学教授，我可能会当足球员。”

马丁的讲座将在10月26日在剑桥大学的“构想节”（Festival of Ideas）上举行。

（编译：陈书敏 责编：铃兰）