教师罢工 大学瘫痪谁之过？

Image caption 本周，在英国就读的大学生将面临无课可上。

由于英国各大学的教师举行全国大罢工，数万在校学生本周无课可上。

代表全英国大学教职员工的工会日前誓言大罢工，此举将直接导致全英各大学府取消既定讲座和课程。

“英国大学和学院工会”(the University and College Union)的会员们将在周四罢课，与“联合工会”(Unison and Unite)的会员们一道，就悬而未决的涨工资问题摆出强硬立场。

工会指出，在年通胀率高达3%的时候，只给在大学供职教师、技术人员和行政人员涨1%的工资，是“明涨暗降”。他们认为在过去五年里，大学教职员工工资实际减少了13%。

工会建议数万在大学工作的会员们本周罢工。此举将让众多英国大学遭受部分关闭的窘境。

这也将是继2011年大学老师就退休金问题举行罢工后的首次罢工。说到为涨工资罢工，这还是自2006年以来的头一回。

各执己见

代表校方、居中调停的“大学学院雇员联合会”(The Universities and Colleges Employers Association)对工会决定表示“失望”。

联合会称，如此罢工行动对在校大学生而言，“影响会很小”。

但工会负责人亨特(Sally Hunt)说：“这么多年来，大学教职员工对减薪已是忍无可忍了。目前，所有媒体报道显示，周四罢工行动得到社会广泛支持。”

她说：“我们实在不解为何校方不愿坐下来解决这一问题，宁愿看到大学秩序受到影响。在罢工开始前，我们依然愿意和校方谈判。”

工会负责人指出：“如果他们无视我们的要求，全英大学将在周四遭受巨大影响。上次我们就工资问题举行罢工是2006年，而这一次，联合工会的会员们和我们一道进行反抗。”

但英国众大学坚持认为，此次罢工行为缺乏正当意愿。

代表校方的“联合会”数据显示，在全英大学就职378250名员工里只有来自三家工会的29538名员工参与投票。其中，17800名工会会员就罢工投了赞成票。

联合会发言人说：“绝大多数大学老师都理解，在当下经济环境下，工资能涨1%，再加上其它补贴，已是很不错的收入了。”

发言人还说：“英国高教面临的财政困难和未来不确定性是不争的事实。作为资方，各大学都认为自己给教职员工的待遇已很优越。”

（编译：孙晨 责编：晧宇）