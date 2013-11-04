伦敦亚非学院获校友捐赠2千万英镑

Image caption 亚非学院表示这笔捐赠对校方具有“变革性的意义”。

伦敦大学亚非学院(School of Oriental and African Studies, SOAS)获得了一笔号称英国大学史上最高金额捐赠之一的捐款。

这2千万英镑已经超过了学院一年收入的四分之一。亚非学院表示这笔捐赠对校方具有“变革性的意义”。

这笔捐款来自美国芝加哥的艾佛伍德基金会(Alphawood Foundation)。该基金会由佛雷德·埃查纳(Fred Eychaner)创立，而他本人则是亚非学院亚洲艺术专业的硕士毕业生。

捐款将会被用于校园建筑优化、学术研究以及奖学金设立。2千万英镑的捐赠中有5百万会用在校园设施发展上，另有1千5百万会用在东南亚艺术研究上。同时也会加强与东南亚地区的交流，例如资助更多东南亚学生赴伦敦学习研究生课程。

亚非学院官员保罗·韦伯利(Prof Paul Webley)表示校方非常“激动”可以同艾佛伍德基金会合作。“亚非学院从事亚洲地区的发展、语言以及艺术文化的学习研究已经有近百年历史。这一笔资助将会帮助亚非学院进一步巩固其在东南亚艺术等研究领域里的世界领先地位。”

同时，亚非学院还冀此建立三个新的学术岗位，包括佛学与印度艺术专业方面的教授职位，以及加强相近国家研究机构之间的交流，如缅甸、柬埔寨、越南、泰国和老挝。

埃查纳先生是美国广播业界的成功企业家，坐拥数家广播电台。他表示希望可以通过这笔资金来建立亚洲与其他地区间的沟通桥梁。“基金会寻求促进和扩展东南亚艺术研究的各种方法，包括公众教育、博物馆展示以及专业学术研究各个方面。亚非学院为东西文化交流作出了不少贡献，因此我们决定将这笔捐赠予它。”

（编译：尤尤 责编：铃兰）