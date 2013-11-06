学生佳音：莱斯特大学提供学生带薪实习机会
- 2013年 11月 6日
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英国莱斯特大学（Leicester University）将为本科生提供最多500个带薪实习机会。对面对职场越来越激烈竞争的学生来说，这是难得的佳音。
2014年入学的英国和欧盟学生都有机会争取到为期12周的带薪实习。
校方表示，此举目的是让学生对毕业后的职场生涯和雇主的期望有所了解。
莱斯特大学是英国20所顶尖大学里率先提供带薪实习的高校。
职场经验
实习期间的报酬相当于年薪12000-16000英镑。
有些职位在本校各系科，有些在私营企业。
该校职业发展项目负责人说，越来越多的雇主开始利用大学生实习这个渠道为自己招贤纳才。
英国近几年就业市场不景气，大学毕业生求职比以前更困难。
毕业生招聘协会（AGR）今年7月发布预期报告称，今年面向大学毕业生的工作机会将减少4%，英国主要的雇主的每一个职位空缺平均有85人申请。
另一项对18000名大学毕业生的调查显示，与从未实习的同学相比，有实习经验的毕业生找到工作的机会高两倍。
（编译：郱书 责编：顾垠）