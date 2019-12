英大学禁热门单曲 恐其促推性犯罪

Image caption 英国一些学生酒吧里播放罗宾·西克的《模糊界线》(Blurred Lines)一曲。

出于对歌曲毫无掩饰的歌词的担忧,约20所大学学生会已禁止在其学生酒吧里播放罗宾·西克(Robin Thicke)的《模糊界线》(Blurred Lines)一曲。

包括切斯特大学(University of Chester)、布莱顿大学(University of Brighton)以及格洛斯特大学(University of Gloucestershire)在内,越来越多的大学开始在学校酒吧禁播这首热门单曲。大学认为其歌词除了存在性别歧视之外,更容易促发强奸案件的发生。

爱丁堡大学(University of Edinburgh)则是禁播行动中的领头者,缘其“终结强奸与青年男子调戏”这样的校规。

一些尚未禁播该曲的大学则表示,他们已经提出禁播方案来让同学投票,看看是否要禁播这样一首直白的歌曲。

《模糊界线》已经成为数字歌曲历史上销售最快的一首单曲。在包括英美在内的14个国家的销量榜上都荣登榜首。歌手罗宾·西克(Robin Thicke)称歌曲是“言不由衷”,实际上是要推崇“女性主义”。

布鲁内尔大学(Brunel University)的学生会则表示虽然已经有暂时停播的政策,鉴于来自学生们的抱怨,他们并未完全实施禁令,让所有学生酒吧停播。

安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin University)学生会则令其全部四个校区酒吧都停止播放该曲。学生会主席佛朗西丝卡·鲁斯特(Francesca Rust)表示他们这样做是因为“歌曲中隐含与强奸有关的讯息”,校内女性社团对此大表不满。

考文垂大学(Coventry University)尚未禁播该曲。但校内相关官员表示他们正在认真考虑所搜集到的同学们的意见。

埃克塞特大学(University of Exeter)目前虽未禁播,但学生已经投票声讨这首热曲。

学生协会(Students’ Guild)的一份声明中表示:“歌曲中暗指女性为‘动物’,‘想要得到’她都是因其外在打扮,这样的说法令人无法接受。歌词的含义以及相配的音乐影片图像都是在完全贬低女性。任何表达作者在‘厌恶模糊界线’方面的受挫之感的歌曲都超出人们的接受范围。”

来自以下大学的学生会同样也禁播该曲:德比大学(University of Derby)、利兹大学(University of Leeds)、西苏格兰大学(University of West Scotland)、肯辛顿大学(Kingston University)、诺丁汉大学(University of Nottingham)、伯明翰大学(University of Birmingham)、伦敦大学学院(The University College London)以及伦敦大学学生会(University of London Union)。

