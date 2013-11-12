中国留英学生齐展妙招迎战“艰难第五周”

Image caption 根据2012年的数据，超过9万名中国留学生在英国就读。

11月中旬意味着英国大学新学期已经过半。按照往年中国留学生的体验，此刻也许正是同学们倍感压抑的时期。

“blue week”压力大

每个新学期的第五周，教授会在讲座后布置近期要交的作业（习题或论文，有的会纳入课程总分），上课时不断提到期末考试“exam”的字眼，初来英国的中国留学生们还没有完全适应新的生活，也许还在为刚到一个新的环境兴奋不已，就已经开始要为期末考试而“殚精竭虑”。

这无疑是一个特殊的时期，学生们必须在这一周里，开始思考教授布置的习题如何完成，论文如何写作，哪些章节是课程重点，考试会考什么；这一周里，学生们也许因为课堂里讲授内容的前因后果难琢磨、对英式论文的写作不熟悉而倍感忧虑和压抑。所以，这一周也被大家称之为这一学年的“blue week”。

根据2012年的数据，在英国的中国学生数量约占英国大学所有留学生的20%，超过9万名中国留学生在英国，其中7万人就读于高等教育课程。关于庞大的中国留学生群体，英国驻华大使吴思田认为中国学生学习勤奋刻苦，成绩优良，在各国留学生中有着最好的口碑。

然而，身为英国人的他也许并不会真的知道中国学生多么刻苦。事实上，中英文化的不同以及教育模式的迥异本身客观上就赋予了中国留学生们“授”与“学”的结合点不易把握的困难与压力。

中国传统文化的“尊师重教”中，学生必须遵守课堂纪律，和老师同语被视为“不敬”，而倡导“即时反馈，畅所欲言”的西式教学环境中，与老师在课堂中自由对话交流，甚至是“意见对峙”，均是对学生启发的途径。

所以，在英国这个集“集体授课（Lecture）”、“小组讨论（Seminar）”、“案例研究（Case Study）”等方式为一体的教育模式中，学生要取得好成绩，必须完全靠自己的主动性和积极性。

应对学习压力的经验

在“学”言“学”，暂不讨论就业压力和生活压力，学习压力该如何克服？留英学生各有高招：

获得约克大学全额奖学金攻读金融专业博士的章原：要组织管理好时间，提前准备好课堂里的内容，最大程度地听懂教授讲解的内容，就能免去下课之后“不知云里雾里”的“后顾之忧”，就不会带来额外的学习压力。平常孤单的时候就看美剧和电影，和舍友一起打羽毛球，游泳 。

拉夫堡大学经济专业博士生田凝：可以用正确的学习方法和课外的补充来克服学习困难。比如，课后和一些志同道合的同学一起去图书馆学习﹑交流和讨论，不要孤军奋战；多参加校内外的讨论（Seminar），以更快地适应课堂讨论的氛围；如果觉得不明白作业从何入手，可以直接给课程老师发邮件询问和交流，学校通常也都会开设专门针对写作的讲习（workshop）；多和外国同学交流学习经验，到老师布置作业时，就不会感觉到陌生了。

圣•安德鲁斯大学张育博士：在压力面前，保持良好的心态非常重要，克服了心理障碍，看起来难的学业，只要用对了学习方法，就可以战胜这些困难和压力。

伯明翰大学计算机专业博士杨文文：学习期间保持快乐的心情非常重要，可以经常和亲朋好友视频，可以走出宿舍游览散心，性格内向的同学也可以通过写日记的形式减轻心理压力。

约克大学博士生王弛：自己刚到英国的时候，并没有特别感觉到有压力，没有想太多，也就是天天泡图书馆，专注在学业上，没有觉得学习太难。

当然，“没有感觉有压力”只是少数情况，大多数留学生都会经历一段“blue week”的痛苦时期，但是压力是与收获并行的。可以根据自己的个性特色总结出适合自己的方式；实在觉得克服压力太困难时，也可以到学校的心理工作室向专业的咨询师求助。

从压力源头克服学习压力

英国授课类硕士的学制只有一年（研究类学制两年），较其他国家硕士两到三年有明显的优势。但是从攻读的角度来说，学业繁重，学时之短，若是学生不够积极主动，加上没有老师催，课程非母语，课堂不发言，环境不适应，则难免延长“blue week”的压抑感觉，要花更长的时间来克服各种压力对身心的侵扰。

从根本上来说，针对减轻学习压力，就要从完成好学习任务入手，直面学习中遇到的困难。无论是从心态心理上，还是从学习方法上，都要了解这些压力的来源。

若能以放松的心态高质量地完成学习任务，打理好在英国的生活， 难题迎刃而解， 压力就无从存在了。

(撰稿：凡尼 责编：铃兰）