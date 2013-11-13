大学招生 成绩相同贫富有别

Image caption 专业阶层家庭的孩子进入英国重点大学的可能性是劳动家庭孩子的3.2倍。

英格兰的富家子弟尽管成绩相同，进顶尖大学的可能性却是劳动家庭孩子的三倍。

研究人员将英格兰重点大学中的学生成绩与他们的家庭环境进行比较，得出的结论是，学生比例的构成不完全是成绩的结果。

研究还对澳大利亚和美国的一流大学中贫富学生的比例与他们的成绩进行了相同的比较。

负责研究的伦敦大学教育学院的杰瑞姆（J Jerrim）博士说，尽管成绩是一个重要的因素，但一流大学中贫富学生比例的差距仍无法解释。

才力与财力

杰瑞姆说，这说明，有些劳动阶层家庭的孩子，尽管他们的学习成绩符合一流大学的要求，但选择了上普通大学。

研究显示，专业阶层家庭的孩子进入英国罗素集团重点大学的可能性是劳动家庭孩子的3.2倍。

研究同时发现，英国的一流高校贫富学生的比率差距与成绩的关系没有像美国和澳大利亚那么严重。

美国的一流私立大学中，专业家庭的孩子的入校机会是劳动家庭孩子的6倍。其中48%是成绩因素。

罗素集团大学负责人皮亚特（W Piatt）说，这个研究表明，贫穷家庭的孩子进入一流大学的几率低，一是他们在某些关键科目上没有取得应有的成绩，另一个因素是他们没有受到鼓励申报一流大学。

皮亚特说，“如果你不申报或在某些关键科目上没有取得应有的成绩，我们就无法录取你。”

（编译：白墨 责编：林杉）