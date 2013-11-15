警察“试图监视剑桥学生”惹民愤

Image caption 《卫报》称警察试图将参与全国抗议活动的剑桥大学学生作为监视目标。

英国《卫报》披露，剑桥大学一名学生拍下录像显示便衣警官试图雇他监视学生抗议活动。

《卫报》(The Guardian)表示收到了这份录像片段。片中内容为一不知姓名的剑桥郡警署官员试图获得一些抗议组织的内部信息，包括UK Uncut、“保卫英格兰阵线”(English Defence League)、团结对抗法西斯(Unite Against Fscism)组织以及反压裂游行者和甚至那些曾经发起过反对学费上涨游行的学生。

这位没有透露姓名的学生把同便衣警官的对话过程拍下录像。其中警官请这名学生将有关剑桥学生会内部讨论的详情告诉他，还问到“他们讨论的可能会对社区议题产生影响的事情”。

学生问警官是否还想得到关于剑桥捍卫教育组织(Cambridge Defend Education)的信息。他们发起了抗议学费上涨以及教育经费削减的活动。

警官答到：“我们想要知道的正是这类事情。。。。我们想知道他们什么时候开会，讨论些什么，你是不是会去？”

英国民间维权组织“老大哥观察”(Big Brother Watch)负责人尼克·佩克勒斯(Nick Pickles)表示，警察没有权力私下进行这类秘密行动。

他说：“警察付费请学生潜入这些绝无越界的清白组织并协助监控就是在滥用监视权力。”

英国全国学联副主席雷切尔·温斯顿(Rachel Wenstone)称“这个败露的出人意料之举绝对就是一个丑闻。” 她说：“学生会为了保护学生及大学的权利努力工作。而这样的试图监视的行为侵犯了公民自由和学生参与游行抗议的合法权利。”

剑桥大学拒绝就此事予以评论，表示这是应该由警方处理的事情。

剑桥郡警署的发言人说：“警官根据法律可以利用秘密方式搜集情报，来协助防止和侦察犯罪活动。”

目前已有活动组织呼吁英国独立警署投诉委员会(Independent Police Complaints Commission)介入调查此事。

(编译：尤尤/责编：铃兰）