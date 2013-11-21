警察涉收买学生间谍 剑桥校长要求解释

Image caption 剑桥校方表示“剑桥大学是自由的拥护者”。

英国警察试图监视剑桥学生的风波越演越烈，剑桥校长都出面要求警方解释。

此前，英国《卫报》披露，便衣警官试图雇用剑桥大学学生暗地监视其他学生的抗议活动并向警方密报详情，而警官和学生谈话过程被拍下录像。

消息曝光后，剑桥大学超过100名学术人员签署一封联名信，要求校长乐思哲·博里塞维奇（Leszek Borysiewicz）对警方暗中刺探校园信息“予以谴责”。

最新消息证实，剑桥大学校长博里塞维奇现在正和剑桥郡警方联系，向警方表达剑桥大学立场。

拥护自由

剑桥大学一名发言人说，“剑桥大学拥护学术自由和辩论，剑桥校长关注这封联名信签署者的忧虑。”

“和平抗议和政治及社会运动的权利必须获得保护，校长已经向警方明确表达这一点。”

联名信说，剑桥大学是自由的拥护者，绝对不参与也不支持这样的行为。

“我们担心警方这种不合理的监视行为，让参与活动的学生和那些想要参加的学生感到心寒。”

（编译/责编：陈书敏）