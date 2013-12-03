英国大学员工罢工 要求提高工资

Image caption 英国各地大学教职员工10月30日举行为期一天的罢工。

英国各地大学教职员工周二（12月3日）再次举行为期一天的罢工，要求增加工资。

大学教职员工会形容这次纠纷越来越引起不满情绪，估计会有数以千的教职员工加入纠察线。

工会拒绝给员工加薪1%的提议，表示他们的薪水实际上自2008年10月来已减少13%。

雇主表示，这一加薪幅度“是可持续的，公平的，而且是最后决定”。

英国大学和学院工会(The University and College Union，UCU)和联合工会(Unite)曾在10月31日举行一天罢工，涉及149所高等院校。

这一次，苏格兰教师联合会（EIS）也加入了罢工的行列。

工会方面表示，这次罢工行动将导致停课，图书馆关闭以及教学辅助部门受到干扰。

英国公共服务业总工会（Unison）秘书长戴夫·普伦蒂斯（Dave Prentis）表示，“雇主强行规定上调工资1%，并没有考虑员工实际生活费用上涨的因素，其中包括能源价格和食品价格上涨。”

负责谈判的英国大学和学院工会负责人迈克尔·麦克尼尔（Michael MacNeil）表示，“没有人想举行罢工而损失一天的工资。但是我们感到我们被逼得别无选择。”

大学联合会（The Association of Colleges）雇佣政策及服务事务主任艾玛·梅森（Emma Mason）表示，这次上调工资的建议已经被业内其他工会所接受，而且反映出各大专院校所面临到财政紧缩。”

“自从2010年以来，政府给大学的拨款减少了25%。大学和学院工会采取的工业行动有可能对教育和学生训练造成损害，破坏了大专院校的声誉。非教学人员和非工会会员正在采取措施，尽量减少对学生学习生活的影响，但是工会的行动给这些人员造成没必要的压力。”

（编译/责编：路西）