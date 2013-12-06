英国政府将取消大学招生人数上限

Image caption 英国政府希望更多的年轻人能进大学

根据英国政府公布的一项最新计划，有关英格兰大学所能招生的最高人数限制将在2015年取消。

这意味着，各大学将能够按照自己的意愿扩大招生规模。

英国财政大臣奥斯本在对议会发表2013年秋季财政声明时说，英格兰各大学在明年可以扩招3万名学生，随后一年招生人数将全面放开。

他还说，扩招学生的资金将通过由政府向私营公司转移过去学生所欠贷款的方式获得。

与此同时，政府还将向科学、技术和工程学科提供更多的资金。

“好消息”

奥斯本说，高等教育是在全球竞争中获得成功的一个基本原则。但是，每年有大约6万名学习成绩优良的年轻人由于人为设置的限制而不能进大学。

英国大学校长联合会负责人丹布里奇说，取消大学招生人数上限是一个“好消息”。

她说，培养更多的大学毕业生有利于经济，有利于建立一个坚强的社会，有利于改善个人的生活。

但是她说，由于这项计划需要通过在未来几年出售政府资产的方式实现，因此需要考虑长期的可持续性。

监督机构“公平接受高等教育”负责人埃布顿教授说，他一直在推动政府采取这样的新政策，因为这会使更多学生进大学，而不仅仅是那些获得最佳成绩的学生。

（编译：跃生 责编：路西）