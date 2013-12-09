调查：英国青少年人手六个数码设备

Image caption 英国青少年在学习过程中正在大量使用数码技术产品。

最新调查发现，英国的青少年平均每人拥有6个数码产品，包括智能手机、电视、笔记本电脑、游戏机、MP3/iPod和数码相机。

信息技术公司Logicalis说，随着便携移动设备的越来越普及，相信用不了多久，“永远在线”将成为常态。

说到数码产品与自己未来的关系，在1004名13岁到17岁的被调查对象中，有约28 %的人感觉自己未来的职业会与信息和通信技术有关。

其中四分之三的人认为国家应该及时更新其设备和技术，以跟上他们这一代人的使用习惯。

在接受调查的青少年中，84%拥有智能手机，78%有笔记本电脑，51%拥有平板电脑。

Facebook，YouTube和Twitter是青少年最新欢使用的三个数码应用，有三分之二的人在上面创建了自己的账号，并积极分享自己的视频和图片、文字等。

研究人员说，这一代人很明显不仅仅是数码产品的消费者，更是创造者，但是这并不意味着其中会产生优秀的程序员和IT开发人员。

英教育当局正计划在2014年推出一个新计算机课程，重点不再是使用技术，而是更加重视教授创作技术。

（编译/责编：路西）