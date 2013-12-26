留英解析：英国圣诞留学生的“调节”

Image caption 英国圣诞节家庭聚会是重头戏，天冷、放假、户外活动少，留学生难免产生孤独的感觉。

今年圣诞节朋友圈流传这样一句话：“如果你今天联系不上在英国留学的某位朋友，那么他/她可能已经饿死了”。因为英国的圣诞假期，商店超市、便利店全歇业、火车地铁等部分公共交通停驶，各种公共服务处于间歇性瘫痪状态。

虽然“觅食”困难，可说要饿死人确实有些夸张，但这句话却形象的反应了不少中国留学生在英国过洋春节时的真实状态——心灵孤独。

心灵饥荒

中国人爱热闹，平日里喜欢清静的人或许还会躲着点儿嘈杂的去处，可是一到过年过节，讲究的就是一大家子、团圆热闹，亲朋好友凑在一起自然是最佳的过节方式。

圣诞同样是英国人与家人团聚和朋友聚会的日子，英国人的圣诞传统就是足不出户、躲在家里过小日子，享受天伦。

这个时候可能是中国留学生一年当中最难捱的时候了，冬天的英国本来就阴郁多雨，外加圣诞期间，所有的餐馆、商场、超市都歇业，没有家人、朋友陪伴的留学生只能自己躲在家里，特别是第一年到英国读书的新生，刚刚抵达2-3个月。对英国的生活环境还没有完全熟悉和适应，又没有朋友，人家一过节，自己就更想家。这种日子可想而知有多难过了。

在这样的压抑环境下，留学生产生心理问题就不足为奇了，特别是发生问题之后，自己并不能认识到自身的心理问题，长期得不到疏导，导致问题进一步恶化。

英国的华文媒体《华商报》上周就报道说，根据统计，2013年下半年，英国的各高校都接连发生学生意外身亡事件，其中部分原因就是因为留学生因为学习压力大等因素，诱发心理问题而发生悲剧。

自我调节

一个人远离父母亲人、远离熟悉的环境，独自在海外生活，身心都要承受陌生环境带来的压力和冲击。

学业上、生活上、朋友间、感情上，一旦遇到困难和挫折，在陌生的环境中就有可能被无限放大，而对自己造成的影响也会随之增长数倍。处于这样的情境下，依靠别人是行不通的，只有靠自己对情绪和心理进行有效的调节。

最近网上流传一篇名为《留学生自我保护宪法》的文章，总结了20多项留学生海外生活自我保护的原则。提到的情景都是留学生容易遇到的困境，值得一读。

其中除提醒同学们在异国他乡应当遵守该国法律法规、遵守学校的各项规章制度外，特别提到留学生要学会自我心理调节和自我保护意识。

“外面的世界很精彩，会让你心旷神怡，但也有荆棘坎坷，会令人情绪沮丧。心旷神怡时不要忘乎所以，心情沮丧时不可崩溃抓狂，全靠自我心理调节。心理调节是人生历练的必修课，只有自己才是自己最好的心理医生。一旦发现有心理障碍或抑郁问题，也要学会宣泄和转移。兴趣爱好要广泛，遇事不要钻牛角尖，特别是在情场失意或学业不顺时，要学会退一步，换种方式思考一下或许可以海阔天空。”

留学生活甘苦自知，每个人接受挑战和困难的限度也因人而异。虽然父母亲人不在身边，但遇事不要把事儿憋在心里，最好给家人打个电话，找朋友商量商量，有人分担，是减轻压力的最好方法。

新年、春节即将接踵而至，不能回国的同学们也别忘了给家人打个电话、报个平安。让家人少一分担心和牵挂。

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