英国工党建议发放教师执照以“提高水平”
- 2014年 1月 11日
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未来的工党政府将要求公立学校的教师持照执教，并每隔数年重新申请教师执照。
工党影子内阁教育大臣亨特说，定期重新发放教师执教执照可以开除最差的教师，同时帮助其他教师得到更多的培训提高。
上届工党政府曾提出类似的建议，被称为“课堂车检”（classroom MOT），但后来被放弃。
工会斥责这样的主意“毫无意义”。
执政的保守党说，他们已经采取了提高教师水平的必要步骤。
目前，在英国的学校教书不需要执照。
工党和联合政府中的自民党都批评政府新创建的“自主学校”里允许“没有合格教师资格”的人任教。
像医生和律师
亨特对BBC说，给教师发放执照是承认教师“极为重要的作用”，也是为了帮助教师的“职业发展”。
他说，就像律师和医生一样，他们的专业技术需要通过定期的重新发照来保障保持在最好水平。
工党的计划建议每隔7年或9年对教师重新发照一次。
一个新的皇家教学会（Royal College of Teaching）可以担当教师执照的发照和监督机构。
工党的提议，像前一次一样，遭到了各教师工会的普遍反对和质疑。
但工党表示，它将与工会商讨争取工会接受新的教师执照制度的办法。