牛津泄露成绩最差学生名单引发风波

Image caption 牛津大学学院泄露成绩最差学生名单引起轩然大波。

牛津大学学院（University College Oxford）意外泄露一封内含有50名成绩最差学生名单的电子邮件，引发轩然大波。

该学院的一名职员日前不小心将一封附有50名成绩最差学生名单的电子邮件发送给所有本科学生。

虽然事后立即发送了紧急邮件召回，但是这50名成绩低于2:2的学生名单已经曝光。

“公然羞辱”

一名学生对校园报纸表示，“我收到上学期成绩后就非常沮丧，但现在我被公然羞辱，我根本进不了学院大门了。”

另一名法律系二年级学生表示，“其实我觉得还蛮有趣的，但我能理解一些人会感到气愤。”

“当然我的成绩没有什么值得骄傲的，但那是我表现失常，并非我的真正实力，下次我会好好表现。”

学院道歉

牛津大学学院对意外泄露电邮的事件已经表示歉意。

学院表示，“我们对所有受到影响的学生及所有可能引起的问题表示歉意。”

“我们正在调查这起事件的发生原因，以确保日后不会有相同事情再度发生。”

“我们向各位保证，本学院对信息数据非常严肃认真对待。”

（撰稿：友义 责编：顾垠）