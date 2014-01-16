牛津泄露成绩最差学生名单引发风波
- 2014年 1月 16日
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牛津大学学院（University College Oxford）意外泄露一封内含有50名成绩最差学生名单的电子邮件，引发轩然大波。
该学院的一名职员日前不小心将一封附有50名成绩最差学生名单的电子邮件发送给所有本科学生。
虽然事后立即发送了紧急邮件召回，但是这50名成绩低于2:2的学生名单已经曝光。
“公然羞辱”
一名学生对校园报纸表示，“我收到上学期成绩后就非常沮丧，但现在我被公然羞辱，我根本进不了学院大门了。”
另一名法律系二年级学生表示，“其实我觉得还蛮有趣的，但我能理解一些人会感到气愤。”
“当然我的成绩没有什么值得骄傲的，但那是我表现失常，并非我的真正实力，下次我会好好表现。”
学院道歉
牛津大学学院对意外泄露电邮的事件已经表示歉意。
学院表示，“我们对所有受到影响的学生及所有可能引起的问题表示歉意。”
“我们正在调查这起事件的发生原因，以确保日后不会有相同事情再度发生。”
“我们向各位保证，本学院对信息数据非常严肃认真对待。”
（撰稿：友义 责编：顾垠）