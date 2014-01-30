英国毕业生南极探险归来访问中国

Image caption 亨利（左）与同伴抵达南极

曾到南极探险的英国普利茅斯大学毕业生亨利·埃文斯向BBC英伦网介绍在中国访问的经历，并向留英华人学生提出建议。

24岁的亨利·埃文斯（Henry Evans）是一位海洋生物学家，2012年从英国普利茅斯大学（Plymouth University）毕业。

亨利与同伴在2013年1月5日到达南极并完成了为纪念第一位登上南极的探险家斯科特登上南极一百周年的“斯科特百年纪念南极探险”。

他在探险的过程中同时带着英国南极勘探局的样本，展开他与普利茅斯大学合作的科学项目。

完成南极探险之后，亨利作为普利茅斯大学的学生大使已经到全球多个城市的70多所学校举办过讲座。

亨利在演讲中会运用在南极拍摄的影片、探险服、食物、科学装备与一套企鹅服装做生动的演讲。

中国之行

亨利去年年底首次到中国演讲，访问了上海、苏州、南京一些学校，接触3000名学生，讲述自己探险南极的经历和科研心得，并与他们交流。

Image caption 亨利在中国学校的演讲受到欢迎

亨利在接受BBC英伦网专访时表示，到中国访问，并与众多中国学生见面是非常好的经历，也了解了很多关于中国文化和生活方式的种种。

“我接触的中国学生都很友好和热情，很愿意参与进来，并且理解了我在演讲中提到的科学对人类未来的关键性”，他说。

曾经在欧洲、美国、东南亚多国访问的亨利觉得，中国学生比其他国家的学生更加注重自身教育，并且很清楚就业环境竞争激烈。

很多中国学生有机会穿上亨利探险服并试用科研仪器。“南极对很多学生来说就像另一个星球，把南极的一切带到课堂中是很好的辅助学习”，他说。

印象深刻

亨利在普利茅斯大学读书期间也接触到很多留英华人学生，被他们的用功而所打动。

“留英华人学生有机会体验原汁原味的英国文化，我希望他们能够好好享受留学生活，因为这里有很多可以学到的东西”，他表示。

除了在全球各地做演讲，亨利还出版了《从大学到南极》（From University to the South Pole）一书，细述自己在南极的独特经历和挑战。

他透露，自己正在学中文，而且在不断进步。他还鼓励华人学生努力学好英语。

亨利将于今年3月重返中国，与更多中国学生见面交流，让更多年轻人了解自己的南极探险经历。

（责编：顾垠）