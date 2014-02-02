研究：从死者眼中提取细胞可使盲人复明

Image copyright SPL Image caption 研究小组的科学家说，试验若成功将使盲人的生活质量大为改观。

英国研究人员说，从人死后捐出的眼睛中提取的细胞有可能让失明者复明。

《干细胞转化医学》杂志报道说，在鼠身上的实验显示人的干细胞可以恢复全盲小鼠的部分视力。

英国伦敦大学学院的研究人员说，在人身上的类似结果将能够大大改善失明者的生活质量，但不足以让他们恢复阅读能力。

捐赠的眼角膜已经用来改善一些人的视力。但伦敦大学学院眼科研究所（Institute for Ophthalmology）的研究人员是从眼睛后部提取一种特殊的细胞。

治疗视力障碍

这些可以转化成眼底特殊功能细胞的米勒胶质细胞（Muller glia cells）是成年人的一种干细胞，这种干细胞就可能用来治疗一系列视力障碍的疾患。

在实验室中，这些胶质细胞在化学诱导下转化为视网膜上感觉亮度的视杆细胞。

研究人员把这些视杆细胞注入受实验的小鼠眼睛后部，结果这些全盲小鼠的视力得到了部分恢复。

研究小组的一位科学家在对BBC解释这一实验结果对盲人意味着什么时说“他们大概不能阅读或看电视，但可以更加灵活行动，比如看到屋里的桌子。”

“他们也可以认出水壶和水杯，可以做茶。他们的生活质量将会大为改观。”

研究人员说，有关临床实验将在三年内开始。