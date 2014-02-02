欧盟“地平线2020”计划在英启动

Image copyright h2020 Image caption 欧盟“地平线2020”计划总预算为800亿欧元。

欧盟科研创新计划“地平线2020”星期五（1月31日）在英国正式启动，预料英国将会在这项未来7年总预算800亿欧元的计划中争得较大份额。

“地平线2020”科研经费通过竞争程序分配，而英国的大学和科研机构一般在这类竞争中表现不凡，成绩仅列德国之后。

专家预测，如果英国大学和科研机构能保持传统势头，将会在头两年获得超过20亿欧元的经费，这相当于英国政府科研总投入的五分之一。

欧盟28个成员国去年秋天批准了“地平线2020”计划，在12月首次发布项目征集公告。

据统计，项目征集开始首日下载申请表的数量高达每小时7万份。

强调基础研究

欧盟先前的科研计划往往把大笔资金投入医疗、气候变化、环境保护、能源、安全和交通等具有关键社会需求的领域，而“地平线2020”则更为强调基础科学的研究。

欧盟曾在2000年设定目标，到2010年把欧盟建成全世界最具知识活力的经济，其中一个衡量指标就是把科研经费提高到GDP的3%。

现在这个目标日期已经过去4年，欧盟范围内的科研支出仍处在GDP的2%左右，经济状况恶化无疑是造成科研经费不足的重要原因。

但是，欧盟的竞争对手并没有止步不前，美国、韩国、日本和新加坡科研支出的力度都超过了欧盟。

与此同时，中国也在迅速发展。欧盟研究、创新与科学委员奎因女士说，中国在研究与创新方面的投入巨大，这应该使欧洲感到警醒。

（编译：跃生/责编：李莉）