剑桥“天之骄子”行为不端遭罚款

Image caption 剑桥大学Emmanuel学院图书馆过去两年开出的罚款达4千英镑。

英国剑桥大学精英汇聚，但这些令许多人羡慕的“天之骄子”并不总是良好行为的楷模。

据剑桥学生刊物《The Tab》透露，最新数据显示，在2011-13年间，剑桥学生因违规或行为不端遭罚款，金额达16398英镑。

这些挨罚的学生的行为包括偷窃、醉酒、欠账、吸毒、损坏公物、对同学恶作剧等，还有尿床。

其中一名马德琳学院（Magdalene College）的学生因吸毒被罚。

偷窃案涉及“顺走”学校的银器、蜡烛、公用柜子里的酒，还有学院的手推车等。

其他“恶行”包括在桌上行走、把香槟酒浇在朋友身上、在公共场所撒尿、尿床、醉酒后撒野等等。

拖欠的账单包括从图书馆借书逾期不还、违规泊车罚单、学生宿舍帐单等。

学生罚款

就在几天前，英国监管机构公平贸易局（Office of Fair Trade）警告高等院校，因为拖欠图书馆罚款或其他与学费无关的账单而禁止学生毕业或升级有可能触犯法律。

不过，剑桥只是规定交清图书馆罚款才让毕业的大学之一。牛津的规定也一样。

据牛津大学学生刊物《Cherwell》报道，2012-13学年，单单是牛津的波德莱恩图书馆（The Bodleian）一家就开出127000英镑的罚单。

评论人士认为，从大学毕业并非一种奖励，学生必须付清欠账才可获得。校方应该区别对待拖欠学费和拖欠住宿费及图书馆罚款，为支付住宿费和图书馆罚款有困难的学生提供恰当的帮助，而不是禁止他们毕业拿文凭或升级。

（编译：郱书 责编：顾垠）