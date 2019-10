与哈佛较量英国商校“未经认证擅自发文凭”

Image copyright BBC World Service Image caption 美国哈佛大学(左)和英国“哈佛”学校(现已改名埃佛勒斯)商标侵权诉讼和反诉讼仍未了结。

BBC调查发现,英国米尔顿凯恩斯(Milton Keynes)一家与美国名校哈佛“重名”侵权官司未了的商学院涉嫌未经认证开课和颁发文凭。

创办于2010年的哈佛管理与技术学校(Havard School of Management and Technology)现改名为埃佛勒斯转型领导力学校(Everest School of Transformational Leadership)。

据悉,这所学校不具备颁发部分文凭的资格。

但其创办人蒂娜·拜洛韦斯·鲍尔富尔博士(Dr Tina Beloveth Powerful)坚称学校有资格颁发这些文凭、开设相关课程。

美国常春藤名校哈佛大学(Harvard University)去年控告英国这家学校商标侵权,之后被该校反诉并索赔二百万英镑。

本周,美国哈佛大学承认向英国的“哈佛”学校更名支付了“象征性数额”的钱款。

颁授资格

去年10月,BBC发现当时的哈佛学校不具备相关资格和授权提供部分课程,包括商业、电脑、管理和法律。

数周后,这些课程从校方官网上消失。

这所学校改名后,在未获得英国商业、创新与技能部(Department for Business, Innovation and Skills,简称DBIS)认证的情况下开设了“转型领导力”博士、硕士和文凭课程;课程收费为1500-10000英镑不等。

DBIS 一名发言人表示,获得颁发文凭资格的认证和授权标准很高,递交申请前需要有连续四年提供高等教育的纪录。

根据英国有关法规,无认证或授权颁发学位、文凭属于非法行为。

DBIS称已经把埃佛勒斯学校的有关信息转交给学校所在的地方政府贸易标准监管机构。

蒂娜·拜洛韦斯·鲍尔富尔博士否认这些指称。她表示作为一所私校,埃佛勒斯可以颁发文凭。她还指出,英国还有几所大学没有资格认证而照样开设文凭课程并颁发文凭。

与此同时,英国警方说,针对蒂娜·拜洛韦斯·鲍尔富尔博士涉嫌欺诈的刑事调查已经撤销。

但是,米尔顿凯恩斯地方政府贸易标准局证实已经就此人此校展开调查。

(编译:郱书 责编:顾垠)