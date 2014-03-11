报告：英国华人学位比例高于主流社会

Image caption 英国少数族裔比同龄英国白人受高等教育程度高，其中华裔最高。

根据曼切斯特大学的一项调查研究结果，英国少数族裔的成年人，通常比同龄的英国白人受教育程度高。

数据显示，相比起英国土生土长的白人，少数族裔成年人中持有学位的比率要高得多，没有任何学历资格的人很少。

学历最高的族群是华人，华裔成年人中受过大学教育的比率，比英国白人高大约75%。

调查还发现，在过去20年中，许多英国少数族裔的成年人教育程度整体都有大幅度提高。

研究人员认为，少数族裔整体教育程度的提高主要是因为大批高技术移民进入英国，以及英国少数族裔中有更多女性接受高等教育。

但是这项调查同时指出，这种少数族裔教育程度普遍比英国白人高的现象，与就业却没有直接联系，由于“就业不平等”，低工资的职位中更多的是少数族裔。

研究人员对1991、2001和2011年这20年中的学历跟踪数据进行了分析。

总体来说，英国白人中有26%持有高等学历，少数族裔的非洲黑人族群中，持有高等学历占40%，印度裔为42%，华裔为43%。

除了以上这几个族群之外，英国其它少数族裔受高等的教育程度，在过去20年中都有普遍的提高。

（编译：嵇伟 责编：路西）